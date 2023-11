Si avvicina sempre di più la sfida tra, che arrivano da due momenti opposti; i, reduci da due sconfitte consecutive mentre la squadra di Allegri cercherà la quarta vittoria di fila. Con chi? Con i soliti uomini, parlando di difesa. Il rientro posticipato di Danilo infatti non lascia dubbi nel reparto arretrato, composto ancora da Gatti, Bremer e Rugani. Poi iniziano i ballottaggi.In primislo statunitense partirà dal primo ma resta da capire se sull'esterno o in mezzo al campo. In quest'ultimo caso, spazio a Cambiaso sulla destra, dove è stato provato anche in settimana e potrebbe per la prima volta essere utilizzato anche in quella posizione. Se invece alla fine Allegri opterà per Mckennie al posto di Weah, ci sarà Miretti accanto a Locatelli e Rabiot, con Kostic e Cambiaso che si contenderebbero una maglia sulla sinistra.C'è poi il capitolo più bollente, quello dell'attacco. Tra tutti e quattroPer il resto è tutto aperto.è nettamente il più in forma e si candida ancora a giocare dall'inizio. Chiesa sta meglio e ha aumentato il minutaggio; rischia di stare fuori quindi Vlahovic anche se la decisione Allegri la prenderà solamente tra domani pomeriggio e domenica mattina.