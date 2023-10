La Juventus da domani tornerà ad allenarsi per preparare la sfida contro la Fiorentina e dovrebbe ritrovare dopo diverse settimane Danilo, che secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ha recuperato dall'infortunio subito in nazionale. Sarebbe un'ottima notizia per Allegri che ritroverebbe il capitano della squadra e una soluzione in più in difesa.