Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato anche delle condizioni di Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio. Ecco le sue dichiarazioni: "De Sciglio sì, è in grado di scendere in campo; Bonucci è da due giorni a completo riposo. Sabato ha fatto una buona partita e soprattutto rientrava dopo tanto tempo. Aveva giocato a Bergamo ed era uscito malconcio, a Empoli ha stretto i denti fino alla fine, riposerà per forza. Abbiamo il rientro di De Sciglio, Danilo, De Ligt, Cuadrado, Stramaccioni aggregato, i ragazzi del settore giovanile come Soulé, Aké e Miretti. Abbiamo un po' di giocatori da far giocare".