Areke Angeldal primo minuto contro la. Questa la possibile scelta di Massimilianoper l'attesa sfida di domani allo Stadio Franchi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. Il Fideo, quindi, potrebbe tornare a indossare una maglia da titolare dopo i pochi minuti giocati mercoledì contro lo Spezia da subentrato, a dimostrazione che l'infortunio accusato all'esordio in campionato contro il Sassuolo è ormai alle spalle. Per il polacco, invece, si tratterebbe di una "prima volta", dopo il "battesimo" del gol in bianconero nel turno infrasettimanale.