Domenica sera la Juventus farà visita alla Fiorentina nel big match in programma all'Artemio Franchi. In attesa di conoscere le liste ufficiali dei calciatori convocati da entrambi gli allenatori, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Vincenzo Italiano per affrontare i bianconeri.FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano.