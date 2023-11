Sospiro di sollievo per Vincenzo. In vista della sfida di domenica contro la, il tecnico dellapotrà infatti contare anche su Fabiano, che ieri aveva creato un po' di apprensione per via di una botta alla caviglia rimediata in allenamento, che lo aveva costretto a lasciare il campo con tanto di borsa del ghiaccio. Niente di serio per il classe 2000, che quindi sarà a disposizione per il match contro i bianconeri, che in estate sembravano vicini a ingaggiarlo prima del deciso inserimento del club toscano.