Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della società viola. Queste le sue parole:



SABATO - "Siamo carichi per sabato, l’aspetto mentale non è da sottovalutare. I nostri tifosi non devono perdere l’entusiasmo e la fiducia in questa squadra. La Fiorentina di questa stagione ci ha abituato ad alti e bassi ma adesso siamo carichi e concentrati per l’ultimo sforzo dell’anno, tutti insieme, uno per tutti e tutti per uno".



DOPO LA SAMP - "Ho voluto mettere in archivio la gara con la Sampdoria. Abbiamo rivisto gli errori ma ora dobbiamo pensare alla prossima gara, sarà una partita chiave per centrare un grande obiettivo, poi per le analisi ci sarà tempo dopo la gara con la Juventus. Prima della Samp venivamo da una partita strepitosa contro la Roma, penso che l’aspetto mentale conti tantissimo in questo punto della stagione e dobbiamo quindi cercare di avere la testa giusta per concentrarci sulla prossima partita".