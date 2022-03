Tra poche ore Fiorentina e Juventus si giocheranno l'andata della semifinale di Coppa Italia, in programma al Franchi. Ci sarà soprattutto grande attesa per quel che sarà l'accoglienza della curva Fiesole nei confronti di Dusan Vlahovic, preso di mira da quando ha deciso di approdare all'ombra della Mole. I bianconeri, dal canto loro proveranno a restare di pari passo con i risultati maturati nelle ultime sfide a Firenze. In questo ultimo decennio infatti, la Juve ha mantenuto la porta inviolata in ben 9 trasferte contro la squadra gigliata in tutte le competizioni. Si tratta di un record della Vecchia Signora, dato che con nessun'altra squadra ha fatto meglio.