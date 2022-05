Niente Juve per tre titolari della Fiorentina. Per l'ultima sfida di campionato, prevista domani sera allo Stadio Franchi, Vincenzo Italiano dovrà infatti rinunciare a Riccardo Sottil, Alvaro Odriozola e Youssef Maleh, quest'ultimo out per squalifica. Ecco la lista completa dei convocati viola:



- Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

- Difensori: Biraghi, Igor, Martienz Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

- Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Torreira.

- Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Cabral, Munteanu, Piatek, Saponara.