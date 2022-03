Intervistata da La Gazzetta dello Sport, Fiona May ha detto la sua su Dusan Vlahovic, atteso domani al Franchi per la gara di Coppa Italia. Ecco il pensiero dell'atleta, nota tifosa della Fiorentina: "Fischiarlo? Non potrei mai. È un atleta e questo è il suo lavoro, alla fine deve necessariamente prevalere il rispetto. Certo è che quando è andato via sono stata male, perché è un vero talento e anche in maglia viola è stato capace di fare grandi cose. Ma capisco che abbia dovuto pensare pure alla sua carriera e quanto sta facendo alla Juventus è impressionante. È un giocatore speciale, ma a me non resta che sperare che la mia Fiorentina vinca!".