Tra poco più di 48 pre la Juve scenderà in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, in una gara che riserverà numerose insidie ai bianconeri. La sfida verrà presentata da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa che si svolgerà domani alle 11:30 preso la sala conferenze dell'Allianz Stadium.