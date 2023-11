La partita di questa sera è molto complicata per la Juve; lo dimostrano i risultati degli ultimi anni ottenuti dai bianconeri contro la Fiorentina fuori casa. Nella passata stagione è arrivato un pareggio per 1-1 mentre l'anno precedente, la Juve perse all'ultima giornata 2-0, anche se in quel caso la squadra di Allegri non aveva più obiettivi concreti. Tornando ancora indietro, sono arrivate altre due partite senza successo per la Juve, che con Maurizio Sarri pareggiò 0-0 mentre l'anno dopo con Pirlo 1-1. Negli ultimi quattro precedenti al Franchi, tre pareggi e una sconfitta. L'ultima volta che la Juve ha vinto in quel campo è stato proprio con Allegri nell'ultimo anno del suo primo ciclo a Torino.