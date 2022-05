Come racconta Gazzetta, la chiusura di stagione sarà la partita di Dusan Vlahovic: il serbo torna nuovamente Firenze, con l’obiettivo di arrivare a quota 30 gol in stagione (al momento siamo a 29) e a 25 in campionato (7 segnati con la maglia bianconera). Il serbo dovrebbe esser titolare, mentre potrebbe aver chiuso la sua storia juventina Dybala. Assente sicuro per l’ultima gara stagionale Danilo, alle prese con la fascite plantare, mentre dovrebbe recuperare De Sciglio che si candida per una maglia, probabilmente sulla fascia sinistra.