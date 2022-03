di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Vigilia di Coppa Italia in casa Juve, e per Massimiliano Allegri i dubbi di formazione non mancano. Anzi. La notizia del giorno è però indubbiamente la possibile esclusione dall'undici titolare di Dusan Vlahovic, che allo Stadio Franchi potrebbe partire dalla panchina facendo posto a Moise Kean e Alvaro Morata. Spazio in campo, nell'ormai consueto 4-4-2, anche per uno tra Matias Soulé, Fabio Miretti e Marley Aké, ormai integrati in prima squadra insieme a Diego Stramaccioni, convocato per sopperire all'assenza di Leonardo Bonucci: il favorito, ad oggi, sembra essere il centrocampista francese. E gli altri? Tutte le ultime in vista di Fiorentina-Juve nel video a cura di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium.