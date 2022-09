La Juve ha ritrovato la vittoria contro lo Spezia, ma non basta. Il 2-0 firmato Vlahovic e Milik lancia verso un fine settimana in cui i bianconeri andranno in casa della Fiorentina per strappare tre punti importanti. La prima di Paredes, la prima a mercato finito, con il possibile rientro di Di Maria dal primo minuto. Lui e non solo, tra infortuni, forfait e scelte con un occhio alla gara di martedì contro il Psg, esordio in Champions League: questi alcuni dei temi affrontati in conferenza stampa da Massimiliano Allegri alla vigilia di Fiorentina-Juve.



Tutte le ultime dall'Allianz Stadium nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.