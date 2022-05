Si scalda l'ambiente fiorentino, in vista della sfida tra i Viola e la Juventus. Sale la febbre in città, come racconta Tuttosport: "C’è una città intera che si sta mobilitando per spingere la propria squadra in Europa: Firenze corre ai botteghini e fa la fila per accaparrarsi il biglietto - oltre 28.000 quelli già venduti, l’obiettivo di 40.000 e dunque del sold out è vicino - per la sfida più importante, l’ultimo atto di una stagione che ha visto la Fiorentina esaltarsi ma pure crollare (come lunedì, clamorosamente, in casa di una Sampdoria già salva), comunque restare fino all’ultimo in corsa per riprendersi la ribalta internazionale dopo 6 anni".