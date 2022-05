Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali della società viola in vista della gara contro la Juventus. Queste le sue parole:



FIORENTINA-JUVE- "Sarà difficile. Abbiamo ancora tutto in gioco e con l’aiuto dello stadio cercheremo di prenderci la vittoria. L’ultima partita si gioca di inerzie, non conta la stanchezza. Ci giochiamo l’Europa e lo stadio sarà pieno: la sfida si prepara da sola".



LA JUVE - "Non è una partita come le altre. Penso che sarà una partita difficile: loro sono forti e sono liberi di testa. L’ambiente è una garanzia per noi. Quando uscì il calendario ci siamo dettti scherzando che ci saremmo giocato tutto con la Juve e così sarà. Sarà una partita difficile ma sono sicuro che faremo una grande prestazione".