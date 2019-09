Intervenuto ai microfoni del Corriere Fiorentino, il braccio destro del presidente della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato delle possibilità di vedere Ribery sabato prossimo (ore 15) contro la Juventus: "Quella di Franck è la maglia che i tifosi chiedono di più. Ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma, ma sta lavorando intensamente ogni giorno per essere pronto contro la Juve. E sono convinto che ci sarà".