Anche l'ex Juve e Fiorentina Alberto Aquilani, attuale allenatore della Primavera viola, ha detto la sua sulla sfida di Coppa Italia di questa sera, valida per la semifinale di andata. Ecco le sue parole: "I bianconeri sono forti, ma i viola hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque. Sono convinto che la squadra di Italiano scenderà in campo con il coltello tra i denti, e quando questo accade è dura per tutti. Il 4-2? Fu una giornata incredibile, però forse ci pensa più Giuseppe Rossi che io (ride, ndr.)".