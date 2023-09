Qualche cambio in più potrebbe esserci nella Juve che affronterà l'Empoli questa sera. Massimiliano Allegri infatti ha dubbi in varie zone del campo, a partire dalla fascia destra. Dopo due presenze da titolare, Weah rischia di finire in panchina. Ballottaggio aperto con Weston Mckennie, sarebbe lo statunitense a sostituire il nuovo acquisto bianconero.