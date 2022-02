La Juve, al momento, ha ben altro a cui pensare, ma una volta archiviata l'andata degli ottavi di Champions League ci sarà subito un altro impegno di Serie A da affrontare. La 27^ giornata di campionato porterà i bianconeri sul campo dell'Empoli, che nella giornata di oggi ha subito ripreso il lavoro in vista della sfida di sabato con una doppia seduta di allenamento agli ordini di Andreazzoli. La squadra, come comunicato dallo stesso club, tornerà sul campo anche domani, mentre la Vecchia Signora sarà impegnata in Spagna.