a meno di clamorose sorprese, non rientrerà a difendere la porta della Juventus a Empoli, mentre domani tra i pali ci sarà Mattia Perin, già titolare domenica scorsa allo Stadium contro il Bologna. Ancora troppo fastidio al fianco, con l’ottimismo sulla guarigione del portiere polacco, che circolava a metà settimana alla Continassa, che ha lasciato spazio ai dubbi. Si allena a parte e così va verso il forfait. Allegri, come sempre, predica prudenza e in porta può contare su un vice di spessore come Perin, affidabile garanzia di rendimento.Intanto, verso Empoli, Allegri ragiona su alcuni cambiamenti. La Juventus dovrà prima di tutto riscattarsi dalla non positiva prestazione contro il Bologna: la sostanza non cambierà, ma qualche modifica nell'undici può arrivare, a cominciare dalla difesa con Federico Gatti pronto per il debutto stagionale. Può vincere il ballottaggio con Alex Sandro, specialmente dopo la pessima giornata contro il Bologna. Sull'esterno, invece, da valutare la corsia di sinistra dove Cambiaso e Iling Junior si giocano una maglia. In vantaggio l'azzurro, ma occhio al possibile sorpasso.