La sensazione è che, al momento, ci sia ancora qualche dubbio. Ha ancora un po' di tempo Massimilianoper pensare alla migliore formazione da mettere in campo domani contro l', in un match che lanon può assolutamente sbagliare dopo la frenata di una settimana fa contro il Bologna. Almeno un paio i ballottaggi sui quali il tecnico livornese rifletterà nelle ore che separano i bianconeri dalla sfida in Toscana: in difesa si contendono un postoe Federico(con quest'ultimo che non è ancora sceso in campo in questa stagione), per affiancare gli intoccabili Danilo e Gleison Bremer; a centrocampo, invece, il dubbio più grande è quello che riguarda la scelta tra Fabioe Nicolò, con l'ex Cremonese ormai definitivamente recuperato dall'infortunio ma apparso poco brillante domenica scorsa all'Allianz Stadium.La linea mediana alle spalle di Federicoe Dusansarà completata - con tutta probabilità - da Manuele Adrien. Sulla fascia destra Timothy, mentre sulla sinistra dovrebbe essere confermato Andrea; da non escludere completamente, però, il ritorno nell'undici titolare di Filip, che dopo essere stato centrale nella Juve della scorsa stagione è improvvisamente finito ai margini, superato nelle gerarchie dall'azzurro classe 2000 che ha dimostrato maggiore duttilità consentendo anche un uso più "efficiente" di Chiesa. Sarà ancora il più giovane ad avere la meglio? Staremo a vedere. Appuntamento alle 20.45 di domani.