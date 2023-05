Domani sera la Juve sarà impegnata ad Empoli per la sfida contro la squadra toscana, dove in palio ci saranno punti preziosi in ottica Champions League, sanzioni permettendo. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Paolo Zanetti per affrontare i bianconeri.EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Haas; Pjaca, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.