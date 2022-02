Dopo il pareggio maturato in Champions, ora la Juve è tutta con la testa alla trasferta di Empoli, dove in ballo ci saranno 3 punti fondamentali per la corsa al quarto posto. Ancora molti dubbi di formazione per mister Allegri, alle prese con i numerosi infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora in queste ultime settimane. Alcuni schemi sono stati provati nella seduta odierna dell'allenamento conclusasi qualche istante fa. Di seguito il comunicato del club.



'La Juve mette nel mirino la trasferta di Empoli, dove i bianconeri giocheranno sabato.

Oggi la squadra è scesa in campo al mattino al Training Center: nel menu di giornata esercitazioni su possesso palla, lavoro dedicato alla costruzione del gioco, allo sviluppo manovra e alla finalizzazione'.