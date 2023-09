Si avvicina il terzo appuntamento stagionale della Juve in campionato; domenica, allo Stadio Castellani affronterà l'Empoli, ancora a zero punti. Dalla prima alla seconda giornata c'erano stati due cambi, e lo stesso potrebbe avvenire anche in questo caso. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, un dubbio è in porta, dove dipenderà dalle condizioni di Szczesny e poi c'è il solito ballottaggio in difesa. Alex Sandro o Gatti? Per il momento ha sempre "vinto" il brasiliano.