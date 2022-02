La Champions League è ormai archiviata, almeno per ora. Domani la Juve è già attesa da un altro impegno di campionato, quello allo Stadio Castellani contro l'Empoli, e Massimiliano Allegri è alle prese con i consueti dubbi di formazione, viste anche le tante assenze per infortunio tra le file bianconere. Una partita che la Vecchia Signora "deve assolutamente vincere", come sottolineato in conferenza stampa dal tecnico livornese, che pare intenzionato a ripiegare nuovamente sul 4-4-3 (o 4-4-2). A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Denis Zakaria, mentre in attacco potrebbe essere il turno di Moise Kean, con uno tra Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Chi dei due parte favorito? La risposta a questa domanda e tutte le ultime dall'Allianz Stadium nel video del nostro inviato Cristiano Corbo.