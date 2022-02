Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Leonardo Bonucci spiegando perché la sua presenza per il match di domani allo stadio Castellani resta in dubbio. "Oggi valuterò. Devo vedere anche la linea difensiva, chi sta bene. Bonucci ha giocato un tempo martedì e non era previsto. Devo vedere oggi", le parole del tecnico.