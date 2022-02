Tutto pronto, salvo stravolgimenti dell'ultim'ora. La Juventus scende in campo alle 18.05 e si gode questi ultimi momenti di tranquillità prima di entrare in modalità partita. Anzi: in modalità "partita da non sbagliare", e cioè da vincere in qualsiasi modo. Allegri, che pure alla vigilia aveva portato con sé un po' di dubbi, li ha dissipati tutti già questa mattina. Davanti a Szczesny ci sarà Bonucci: non erano previsti quei 45 minuti con il Villarreal, ma il centrale sta bene e stringerà i denti, magari con una staffetta programmata.



LE ULTIME DECISIONI - Un altro dubbio riguardava il centrocampista centrale, l'uomo davanti alla difesa: Arthur sarà in campo dal primo minuto, con Locatelli che almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Così come Morata, arma fondamentale per spezzare il fiato dell'Empoli nella ripresa: con Vlahovic titolare in mezzo e Cuadrado sulla destra, ci sarà la grande occasione per Moise Kean.