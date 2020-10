Dopo l'allenamento di stamattina della Juventus alla Continassa, si rincorrono le speculazioni (in attesa della conferenza stampa di Andrea Pirlo, che potrete seguire in live testuale qua su Ilbianconero.com dalle 18.45) sulla formazione che scenderà in campo domani contro la Dinamo Kiev nel match inaugurale di Champions League. Secondo Sky Sport in mezzo al campo Adrien Rabiot si candida a una maglia da titolare a scapito di Rodrigo Bentancur. Il francese, partito dalla panchina a Crotone, può essere titolare in Ucraina accanto ad Arthur. Sulla trequarti invece torna Aaron Ramsey.