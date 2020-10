Oggi vi abbiamo raccontato in tempo reale, attraverso foto e video, l'allenamento alla Continassa della Juventus in vista di Dinamo Kiev-Juventus di domani (ore 18.55 italiane) partita inaugurale della fase a gironi della Champions League. In diretta vi abbiamo subito proposto foto e video della sessione, alle quali si aggiungono ora nuovi scatti che potete vedere nella gallery qua sotto. Si vedono tutti i giocatori che vi abbiamo raccontato oggi: Aaron Ramsey, Paulo Dybala, Sami Khedira... con anche dei bei primi piani di Alvaro Morata e Federico Chiesa. Come staff tecnico, non solo Andrea Pirlo ma anche Igor Tudor.

IL PROGRAMMA - La squadra ora sta per volare in Ucraina. La conferenza stampa di mister Pirlo è prevista oggi alle 18.45 italiane, e sarà preceduta alle 16 da quella del collega e avversario Mircea Lucescu.