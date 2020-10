Nonostante le diverse assenze (Cristiano Ronaldo, McKennie e Ramsey), la Juventus si prepara alla trasferta di Crotone, con la sorpresa dei giocatori rientrati dalle rispettive Nazionali. Ecco il report completo: “E’ proseguita oggi pomeriggio al JTC la preparazione per la gara di sabato sera con il Crotone.



Seduta per il gruppo a base di possessi palla e partitella, mentre i Nazionali rientrati dai propri impegni hanno svolto lavoro personalizzato di recupero.



Domani, vigilia di Crotone-Juve, allenamento in programma nel pomeriggio”.