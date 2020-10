Dopo la pausa nazionali che ha visto impegnata la Nazionale di Roberto Mancini, torna in campo le Serie A e la Juventus di Andrea Pirlo, attesa domani sera per la sfida contro il Crotone. Ecco il report emana dal club dell’allenamento odierno: “Domani si torna in campo. La Juventus, alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, è attesa dalla sfida contro il Crotone, con fischio d'inizio alle 20:45. Alla vigilia del match i bianconeri, agli ordini di Mister Pirlo, hanno proseguito la preparazione della sfida dello Scida concentrandosi sul lavoro tattico. La squadra partirà domani alla volta di Crotone.