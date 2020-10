Frenato da un virus intestinale, Paulo Dybala è costretto a saltare la gara di stasera dell'Argentina contro la Bolivia a La Paz. Appena rientrerà in Italia, verranno valutate le condizioni dell'attaccante che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe partire anche dal primo minuto per la sfida di sabato sera contro il Crotone. In caso contrario, Dybala sarà pronto per l'esordio stagionale in Champions League nella sfida con la Dinamo Kiev.