scalpita. E' carico, è pronto. Lo spagnolo vuole riscattare la gara con la Roma nella quale non è riuscito a impressionare al suo debutto bis in bianconero.Alvaro ha completato la fase di rodaggio e d'inserimento in squadra, sa cosa vuole l'allenatore da lui e non vede l'ora di scendere in campo per prendersi un posto da titolare anche nel futuro. Chicca finale:- La scelta di Pirlo è legata anche alla situazione di. Se prima il rientro in extremis lo teneva in dubbio per un posto da titolare col Crotone, la gastroenterite che l'ha frenato in questi giorni è la conferma che probabilmente sarà Alvaro Morata a giocare titolare sabato con Dybala che andrà al massimo in panchina.- Sono stati appena 58 i minuti giocati da Alvaro all'Olimpico prima di essere sostituito da Douglas Costa: uno strappo nel secondo tempo e poco altro.. Ora è arrivato il momento di dimostrare quanto vale, di centrare la prima rete con la nuova maglia e riprendere quel filo bianconero interrotto quattro anni fa. Alvaro scalpita, Morata vuole prendersi la Juve.