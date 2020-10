Dal sito ufficiale Juventus.com:

"GLI SCONTRI DIRETTI



Dopo una serie di tre sconfitte senza nemmeno un gol segnato, il Crotone è riuscito a pareggiare 1-1 la sfida più recente contro la Juventus in Serie A, nell’aprile 2018.



Tra Serie A e Serie B la Juventus è imbattuta in casa del Crotone, grazie a due vittorie seguite da un pareggio.



Le due migliori prestazioni in Serie A della Juventus in termini di possesso palla dal 2004/05 sono arrivate contro il Crotone (80.7% nel novembre 2017 e 80% nel febbraio 2017).



Il Crotone ha segnato un solo gol contro la Juventus in quattro gare di Serie A: solo contro la Roma (zero gol) ha segnato di meno nel massimo campionato.



L’ultimo posticipo delle 20:45 giocato dal Crotone in Serie A risale ad aprile 2018, proprio contro la Juventus in casa (1-1). In quell'occasione è arrivato, a firma di Simy, l'unico gol dei calabresi contro la Juventus nel massimo campionato. Il nigeriano è anche l’unico giocatore del Crotone ad aver effettuato più di un tiro nello specchio contro i bianconeri nel massimo campionato (due).



LO STATO DI FORMA



Il Crotone ha perso le prime tre partite di questo campionato: in entrambe le precedenti partecipazioni alla Serie A la squadra calabrese ha iniziato la stagione ottenendo un punto nelle prime quattro giornate.



Il Crotone ha perso la prima partita casalinga di questo campionato, come nel 2016/17 e nel 2017/18: nel secondo caso poi pareggiò la seconda.



La Juventus ha pareggiato in casa della Roma nella prima trasferta di questa Serie A: l’ultima volta che i bianconeri non hanno trovato i tre punti nel corso delle prime due gare esterne di un singolo campionato risale al torneo 1997/98.



Il Crotone e la Juventus non pareggiano 0-0 una partita di Serie A da, rispettivamente, 39 e 38 gare: solo il Parma attende il pareggio a reti inviolate da più tempo tra le formazioni attualmente nel massimo campionato (47 incontri).



La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite di campionato dopo la sosta per la Nazionale (6V, 2N): l’ultima sconfitta dei bianconeri dopo la pausa risale a novembre 2017 contro la Sampdoria.



La Juventus è la squadra che tenta in media più passaggi a partita (665) in questa Serie A."