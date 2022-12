Come racconta Gazzetta, meno cinque alla ripresa del campionato: oggi pomeriggio la Juventus farà le prove generali in vista dellacontro lo Standard Liegi. Occhi puntati soprattutto sulla coppia d’attacco Milik-Kean. Toccherà al polacco e all’italiano guidare i bianconeri contro i belgi (ore 14.30, Allianz Stadium) e il 4 gennaio a Cremona. Massimiliano Allegri si aggrappa all’ex Marsiglia e all’ex Everton per far fronte all’assenza del suo bomber principe Dusan Vlahovic (i dettagli sul serbo nella pagina a fianco). A conti fatti l’allenatore ripartirà dagli attaccanti con cui ha concluso la risalita pre Mondiale.