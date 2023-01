Alle 18:30 torna in campoI grigiorossi, vogliono provare a superare due tabù. Il primo è quello di non aver mai battuto la Juventus. In 14 sfide infatti, il club lombardo ha raccolto solo 4 punti, tutti pareggi e tutti in casa. C'è poi una statistica più generale, ovvero quella che tutti i club che non avevano vinto nemmeno una partita alla sedicesima giornata, nelle ultime tre volte che è successo sono poi arrivati ultimi in classifica.