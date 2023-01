Ci siamo, manca sempre meno al ritorno in campo per una partita ufficiale.n trasferta. L'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, parlerà come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match. Il tecnico livornese presenterà la gara con i lombardi. Potrete seguire su ilbianconero.com tutte le sue dichiarazioni.