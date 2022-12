Per mercoledì andrà valutato anche, racconta La Gazzetta dello Sport in edicola. Il motivo? L'estremo difensore polacco si era reso protagonista, in negativo, sull'autogol di Danilo che ha deciso la prima frazione di gioco: uno scontro fortuito, più un'uscita dai tempi sbagliati, ha portato la Juventus a subire la prima rete dopo ben 8 partite, ufficiali e amichevoli. Szczesny sarà naturalmente valutato nelle prossime ore: secondo quanto ricostruito da Sky Sport, Tek ha iniziato ad accusare il fastidio a metà del primo tempo. E non è mai passato.