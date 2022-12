Siamo ormai giunti alla conclusione di questo 2022 e tra meno di una settimana la Serie A tornerà di nuovo in campo. La Juventus ripartirà dalla trasferta contro la Cremonese, dove bisognerà ancora capire come e soprattutto con quali uomini Massimiliano Allegri si presenterà allo Zini di Cremona. Con i rientri di Federico Chiesa e di Iling Jr, l'allenatore livornese avrà sicuramente delle risorse in più, ma il grande dubbio resta su chi schierare in corsia destra.- Già, perchè Juan Cuadrado quasi sicuramente non sarà della partita, così come è in forte dubbio anche Mattia De Sciglio e allora bisognerà ricorrere a delle soluzioni extra. Alternative che Allegri potrà trovare nei giovani talenti che compongono la rosa della Vecchia Signora, conche diventano dunque i principali candidati a ricoprire un ruolo da esterno nel 3-5-2 iniziale. Difficile infatti che l'ex allenatore del Milan si schioderà dal modulo con il quale sono arrivate le 6 vittori consecutive nelle ultime gare disputate. Resta però da capire chi sarà il prescelto, dato che Akè risulta essere più offensivo rispetto agli altri due e con Soulè che è stato provato in quella posizione solamente nell'ultima settimana.