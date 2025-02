Thiago Motta riparte dalle certezze viste contro l'Empoli, ma è una novità. Sta prendendo forma la 'sua' Juventus?

Juventus, le certezze di Thiago Motta

Chesia un fermo sostenitore del turnover non ci sono dubbi. Lo ha spiegato più volte nelle conferenze stampa ed interviste. Il tecnico dellainfatti ha sempre cambiato almeno un interprete dell'undici di partenza, scatenando a volte anche le ire dei tifosi. Stando però alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa questa volta il tecnico della Juventus potrebbe schierare dal primo minuto esattamente gli stessi undici che sono partiti titolari nella sfida di domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium contro l'Empoli.

Va sottolineato che sono tutti a disposizione esclusi i lungodegenti Juan Cabal e Gleison Bremer, oltre ad Arek Milik. Out anche Pierre Kalulu alle prese con un problema muscolare e Andrea Cambiaso tormentato dal problema alla caviglia. Ha comunque una vastità di scelte il tecnico italo brasiliano della Juventus che però forse ha trovato il suo undici tipo, grazie anche al mercato di gennaio ed ai rinforzi mirati. Ora forse si riparte dalle certezze per provare a raggiungere la seconda vittoria consecutiva in Serie A che manca da inizio novembre.





