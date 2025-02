Verso Como-Juventus, il report dell'allenamento

DaMancano 2 giorni alla trasferta a Como dei bianconeri, che venerdì sera, alle 20.45, affronteranno i lariani nella giornata numero 24 del campionato di Serie A.Il gruppo si è allenato nella mattinata di oggi, focalizzandosi sulle situazioni tattiche in vista della partita. Non solo: nel menu di giornata esercitazioni dedicate alle tecnica e, come sempre, partitella finale.Domani giornata di viglia: prima dell’allenamento, alle 12, Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa, visibile in diretta dall’Allianz Stadium, per gli utenti registrati gratuitamente a Juventus.com.