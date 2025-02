Verso Como-Juventus, le prime idee: Thiago Motta cambierà

AFP or licensors

Settimana senza impegni infrasettimanali per la, che come poche volte successo in stagione ha avuto più tempo per allenarsi con continuità e preparare la gara contro ilin programma venerdì allo stadio Sinigaglia. Sarà l'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A e l'inizio di un altro ciclo di partite che vedrà dopo pochi giorni i bianconeri affrontare l'andata dei playoff di Champions con ilSarà necessario pergestire le energie e alternare dove potrà farlo, ovvero soprattutto a centrocampo e in attacco.

Le scelte di Thiago Motta per Como-Juventus

Esordio per Kelly in Como-Juve?

Ecco perché contro il Como sono in programma già alcune novità di formazione rispetto alla partita vinta con l'Empoli. Il primo a centrocampo, dove, con Douglas Luiz ancora in panchina. Mentre davanti, chi scalpita èlasciato fuori dagli undici nelle ultime due partite di campionato. A fargli spazio Nico Gonzalez, in modo da tenerlo fresco per la sfida di Champions. Probabile conferma invece dLa novità in difesa è Lloyd Kelly, almeno nelle convocazioni. A meno di sorprese però l'ultimo acquisto bianconero non esordirà dall'inizio ma potrà subentrare. Seconda consecutiva insieme per la nuova "coppia"con Savona ancora in campo e McKennie che può tornare nel ruolo di terzino, ancora orfano di Andrea Cambiaso.