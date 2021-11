"Come finisce? 2-0". Non ha dubbi l'ex capitano dei Blues John, che a poche ore dal match dia Stamford Bridge ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, svelando aneddoti del suo passato e dicendo la sua sulle due squadre, con parole al miele per. "Sono i migliori della loro generazione, due top player. Sono già leggende, io stesso li studiavo, come ho sempre studiato gli italiani. Baresi, da cui tutto è cominciato, e Maldini, mio mito assoluto, l'uomo che faceva sembrare tutto facile: nessun difensore ha mai avuto uno stile naturale come lui", le dichiarazioni dell'ex giocatore dei Blues.Un pronostico per il match di questa sera: "Finisce 2-0 perchè il Chelsea sta bene, non ha problemi dalla sera in cui ha perso a Torino. Per me, anche con le assenze, è superiore. Anche l'era più forte, quest'estate, ma l'aveva qualcosa di speciale. Nel girone, quando ho visto gli azzurri cantare l'inno, ho pensato: "Questo è quello che un tifoso chiede. Lottare insieme, con passione". Lì ho capito, l'esperienza ha fatto il resto". Quindi, ancora Bonucci e Chiellini: "Fare quel fallo sunon è semplice. Se arrivi a pensarci è chiaro, sei una".Infine, ancora un accenno alla Nazionale azzurra, finita a giocarsi la partecipazione alai play-off dopo i pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord. "Quando sei campione, tutti giocano un 10-15% più forte contro di te. Non sei tu che cali, sono loro che crescono".