A poche ore dalla sfida a Stamford Bridge, il sito ufficiale bianconero snocciola alcune statistiche relative a, presentando anche il rendimento in tempi recenti dei Blues contro le italiane. "Da quando ha battuto la Juve nel primo incontro in assoluto tra le due squadre (1-0 in Champions League nel febbraio 2009), il Chelsea non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite contro gli italiani in competizioni europee (2N, 2P)", si legge. "Le ultime 10 gare del Chelsea contro avversarie italiane in Champions League hanno visto i Blues registrare una sola vittoria (3N, 6P), 4-1 sulnel marzo 2012. Gli inglesi non sono riusciti a tenere la porta inviolata in alcuna delle 10 partite in questo parziale, subendo 21 gol in totale".