La Uefa ha designato il serbocome arbitro della partita, in programma martedì sera allo Stamford Bridge di Londra e valida per la 5^ giornata del Girone H della Champions League. Assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic; IV uomo Novak Simovic. Al Var lo spagnolo Alejandro Hernandez, Avar Juan Martinez Munuera.. Gli unici precedenti con squadre italiane o inglesi sono con Lazio (sconfitta a Rennes 2-0 in Europa League nel 2019), Milan (vincente sul campo del Dudelange, 0-1, nel 2018, sempre in Europa League), Arsenal (ko nel 2019, 1-0, sul campo del Bate Borisov.