Non solo l'ex dirigente Fabio Paratici . Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche l'ex capitano bianconero Alessandrodovrebbe passare per una visita di cortesia nell'hotel di Londra che ospiterà lanelle ore precedenti il match di Champions League contro il, valido per la quinta giornata del girone. L'ex attaccante, infatti, volerà nella capitale inglese per commentare la partita proprio per l'emittente satellitare, cogliendo così l'occasione per incontrare la sua vecchia squadra e augurare "in bocca al lupo" ai ragazzi.