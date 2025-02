Verso Cagliari-Juventus, il report dell'allenamento

Allenamento Juve, il lavoro di oggi

Dopo l’impegno in Champions League contro il, laè tornata a concentrarsi sulla Serie A. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, affronteranno ildomenica 23 febbraio 2025 alla Unipol Domus. Il match, valido per la ventiseiesima giornata, avrà inizio alle 20:45 e rappresenta un passaggio chiave nella corsa alle prime posizioni.Oggi, venerdì 21 febbraio, la squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare al meglio la sfida contro gli isolani. Come da programma, i titolari della gara di Champions hanno svolto un lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni specifiche. Dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, lo staff tecnico ha posto l’attenzione sul possesso palla e sul lavoro atletico, alternando esercizi con e senza palla.

Thiago Motta sta studiando la migliore formazione possibile per affrontare il Cagliari, squadra sempre ostica da affrontare in casa. L’allenatore bianconero valuterà anche le condizioni di alcuni giocatori che potrebbero essere gestiti dopo le fatiche europee.Domani, sabato 22 febbraio, sarà la vigilia del match e alle 11:30 Thiago Motta terrà la consueta conferenza stampa all’Allianz Stadium. Sarà l’occasione per fare il punto sulle scelte di formazione e sull’approccio alla partita, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva e consolidare la posizione in classifica.