Arek Milik è alle prese con una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra che lo ha bloccato prima della gara contro il Genoa del 17 marzo e solo nei primi giorni di questa settimana aveva iniziato a lavorare con il gruppo. Ma anche ieri non ha svolto tutto il programma completo con la squadra e, quindi, solo oggi alla viglia della partenza si valuterà se portarlo a Cagliari. La sensazione è negativa, anche perché da sempre Allegri tende a evitare di puntare su giocatori che non siano al cento per cento della condizione fisica. Lo riferisce Tuttosport.